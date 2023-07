Des ventes moins bonnes que prévu pour le MacBook Air 15 pouces ?

Les ventes du tout récent MacBook Air 15,3 pouces , lancé le mois dernier, seraient-elles nettement inférieures aux attentes d'Apple ? Selon DigiTimes , les ventes du mois de juillet n'auraient représenté que 50% des objectifs initiaux, dans un marché global compliqué pour les fabricants d'ordinateurs portables. Les sous-traitants auraient donc revu leurs commandes à la baisse pour les prochains mois.Le MacBook Air 15,3" présente une fiche technique pratiquement identique à celle du MacBook Air 13,6" classique, en dehors de son système audio supérieur. Alors que le petit modèle est désormais vendu à partir de 1 299 €, soit 200 € de moins qu'initialement, le grand MacBook Air est proposé à partir de 1 599 € sur l'Apple Store et il est inclus dans l'offre Back to School qui permet aux étudiants et aux enseignants qui s'équipent pour la rentrée de l'obtenir à partir de 1 449 € sur l'Apple Store éducation tout en recevant une carte cadeau de 150 € jusqu'au 23 octobre ( en savoir plus ).Toutes les conditions semblaient a priori réunies pour un succès estival de ce tout premier grand modèle de MacBook Air, mais il est possible que la conjoncture économique défavorable affecte aussi le modèle 13,6" : on pourra s'en faire une petite idée à l'occasion des prochains résultats financiers d'Apple qui seront annoncés le 3 août. Il est en tout cas trop tôt pour déterminer si l'avenir de ce MacBook Air 15,3" est compromis.