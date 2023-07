iPhone 15 Pro : les fonctions du bouton d'action dévoilées ?

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max abandonneront le classique commutateur de sonnerie qui sera remplacé par un nouveau bouton dont l'action sera personnalisable, sur le modèle du bouton d'action de l'Apple Watch Ultra. On a déjà pu voir ce nouveau bouton à de multiples reprises sur les schémas industriels utilisés par les accessoiristes pour la mise au point de leurs étuis de protection, et on a désormais la confirmation logicielle, grâce à la dernière version bêta d'iOS 17 , que ce bouton est bien dans les tuyaux. Mieux, on a même la liste des actions qu'il pourra prendre en charge !

Le bouton d'action, rendu 3D par @Hanstsaiz

Accessibilité : VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, etc.

VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, etc. Raccourcis : toute la possibilité de programmation que permet l'application Raccourcis, de l'envoi de messages à la lecture de musique en passant par le contrôle domotique.

toute la possibilité de programmation que permet l'application Raccourcis, de l'envoi de messages à la lecture de musique en passant par le contrôle domotique. Mode silencieux : le bouton pourrait donc remplacer le commutateur de sonnerie.

le bouton pourrait donc remplacer le commutateur de sonnerie. Appareil photo : lancement de l'application Appareil photo et/ou prise de photo avec le même bouton.

lancement de l'application Appareil photo et/ou prise de photo avec le même bouton. Flash : activation ou désactivation du flash de l'iPhone.

activation ou désactivation du flash de l'iPhone. Concentration : activation ou désactivation d'un mode Concentration.

activation ou désactivation d'un mode Concentration. Loupe : fonctionnalité faisant appel à l'appareil photo pour zoomer sur du texte ou de petits objets.

fonctionnalité faisant appel à l'appareil photo pour zoomer sur du texte ou de petits objets. Traduction : ouverture de l'application Traduction et activation de l'interprétation.

ouverture de l'application Traduction et activation de l'interprétation. Mémos vocaux : lancement ou arrêt d'un nouveau mémo vocal.

C'est MacRumors qui a fouillé dans les entrailles d'iOS 17 pour trouver la liste des actions proposées par ce nouveau bouton. La liste ne comprend que le nom des actions, mais on peut aisément déterminer leur rôle précis. En l'état actuel de développement de la future mise à jour, on retrouve les possibilités suivantes :Tous les détails sur ce nouveau bouton ne sont pas encore connus. On ne sait pas, par exemple, s'il sera possible de configurer une durée de pression minimale pour éviter l'activation accidentelle, ou s'il sera possible d'assigner des fonctionnalités différentes en fonction du nombre de clics sur le bouton. La gamme d'iPhone 15, qui comprendra de nombreuses autres nouveautés , sera présentée en septembre.