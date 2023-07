iPhone 15 : 100 à 200 dollars de hausse pour les modèles Pro ?

Vous reprendrez bien une petite dose de rumeurs au sujet des tarifs de la prochaine gamme d'iPhone ? C'est un exercice risqué auquel s'est livré l'analyste Tim Long de Barclays, cité par MacRumors . Selon ses informations basées sur la chaîne d'approvisionnement asiatique d'Apple, il ne devrait pas y avoir de changement dans la tarification en dollars américains de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus : ils hériteraient du positionnement tarifaire de leur prédécesseur, à savoir 799 et 899 dollars.Pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, ce serait une autre histoire : il y aurait une hausse de 100 dollars pour le petit modèle qui passerait ainsi à 1 099 dollars, et une hausse située entre 100 et 200 dollars pour le grand iPhone 15 Pro Max avec un tarif qui se retrouverait donc entre 1 199 et 1 299 dollars. L'écart potentiellement accru entre ces deux modèles, déjà évoqué par certaines rumeurs , serait dû à l'arrivée d'un téléobjectif périscopique sur l'iPhone 15 Pro Max alors que l'iPhone 15 Pro conserverait un téléobjectif classique.

Visuel par The Apple Hub

Les tarifs américains d'Apple sont toujours exprimés hors taxes, le montant de ces dernières variant selon les États. Cela explique, au moins en partie, l'énorme différence avec la France où l'iPhone 14 est aujourd'hui vendu à partir de 1 019 €, l'iPhone 14 Plus à partir de 1 169 €, l'iPhone 14 Pro à partir de 1 329 € et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 479 €. La fluctuation des taux de change a fait particulièrement mal l'année dernière avec des prix qui ont bondi de 12% dans la zone Euro alors qu'ils n'ont pas bougé aux États-Unis : maintenant que la situation est plus favorable, on peut s'attendre à ce qu'Apple pratique une conversion un peu moins outrancière et que les prix repassent sous la barre des 1 000 € pour l'iPhone 15. Reste à voir si ce réajustement putatif permettra d'absorber la hausse tarifaire non plus certaine des modèles Pro aux États-Unis.En attendant, les offres promotionnelles pratiquées par les revendeurs n'ont jamais été aussi agressives sur des modèles d'iPhone de la gamme courante avec des rabais qui approchent voire dépassent les 20% par rapport aux tarifs de l'Apple Store . C'est du jamais vu dans l'histoire de l'iPhone et cela accrédite la thèse de l'anticipation d'un allègement tarifaire en septembre. Aujourd'hui, on peut retrouver chez Amazon l'iPhone 14 dès 819 € (-20%), l'iPhone 14 Plus dès 884 € (-24%), l'iPhone 14 Pro dès 1 102 € (-17%) et l'iPhone 14 Pro Max dès 1 205 € (-19%).