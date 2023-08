Et si l'Apple Watch Ultra était déclinée en noir ?

Dévoilée l'année dernière , l'Apple Watch Ultra n'est déclinée que dans un unique coloris argenté avec des touches de orange pour le bouton d'action et la couronne digitale. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , Apple aurait testé un coloris foncé pour le nouveau boîtier en titane mais ce dernier n'aurait finalement pas été retenu pour la première génération de la montre, apparemment pour des raisons esthétiques : le coloris n'aurait pas eu les faveurs des designers de Cupertino.

Rendu par The Apple Hub

Alors que l'Apple Watch Ultra s'apprête à recevoir sa première mise à jour en septembre aux côtés de l'Apple Watch Series 9 , Mark Gurman n'exclut pas que ce second coloris soit finalement bien retenu cette année, on l'imagine pour séduire quelques nouveaux clients. Le coup du nouveau coloris, c'est un grand classique lorsque les nouveautés sont un peu faiblardes : cette année, il ne devrait pas y avoir grand chose de neuf en dehors d'un nouveau processeur qui, gravé plus finement, permettra une hausse substantielle de la puissance de la montre tout en lui permettant de gagner en autonomie. Réponse en septembre !