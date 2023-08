L'iPhone 15 Pro aurait un dos facile à remplacer

L'année dernière, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus ont inauguré un nouveau design interne permettant à l'iPhone de s'ouvrir par sa façade arrière : les composants sont désormais fixés à l'armature centrale. Après un premier test concluant sur ces deux modèles, ce nouveau design fera son apparition cette année sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, nous indique Mark Gurman sur Bloomberg . Cela facilitera grandement sa réparation.

iPhone 14 ouvert par l'arrière — Image par iFixit

Outre la possibilité d'accéder plus facilement aux composants sans avoir à passer par l'écran, cette façade arrière démontable facilite aussi son remplacement en cas de bris de verre à l'arrière du téléphone. Conséquence importante, le tarif de cette intervention devrait être nettement revu à la baisse. Aujourd'hui, la réparation du dos de l'iPhone 14 coûte 199 € et celle de l'iPhone 14 Plus est à 229 €. Sur les modèles Pro, le remplacement de la vitre est tellement complexe qu'Apple préfère remplacer l'intégralité du téléphone, ce qui coûte 599 € pour l'iPhone 14 Pro et 669 € pour l'iPhone 14 Pro Max...