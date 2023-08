La prochaine Apple Watch SE pas avant 2024

Il n'y aura pas de nouveau modèle d'Apple Watch SE cette année, prévient Mark Gurman sur Bloomberg . En septembre, on pourra découvrir l'Apple Watch Series 9 et la seconde génération d'Apple Watch Ultra , mais il faudrait attendre l'année prochaine pour qu'Apple mette à jour son modèle de montre d'entrée de gamme qui conserverait un rythme de renouvellement de deux ans.L'Apple Watch SE actuelle a été présentée l'année dernière aux côtés de l'Apple Watch Series 8. Le prochain modèle pourrait à son tour bénéficier du nouveau processeur plus puissant et économe devant être inauguré par l'Apple Watch Series 9, et il est possible qu'Apple augmente les diagonales avec des châssis passant de 40 ou 44 mm à 41 ou 45 mm. La fiche technique de l'Apple Watch SE 3 dépendra sans doute des améliorations qui seront alors apportées à l'Apple Watch Series 10 (ou Series X ?) qui n'a pas encore fait l'objet de rumeurs vraiment sérieuses