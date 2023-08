Apple va encore réduire les bordures de l'iPad Pro

En 2018, Apple a présenté une refonte de l'iPad Pro avec un nouveau design sans bouton d'accueil, avec un écran bord-à-bord et des capteurs frontaux qui sont situés dans la bordure de celui-ci. L'épaisseur de cette bordure est aujourd'hui dictée par ces capteurs, mais Apple voudrait s'affranchir de cette limitation.

Les capteurs dans la bordure de l'iPad Pro de 2018

Selon Mark Gurman sur Bloomberg , les ingénieurs de Cupertino exploreraient la piste d'une dalle "LIPO", pour, qui permettrait de réduire drastiquement les marges autour de l'écran de futurs modèles d'iPad. Apple a déjà utilisé cette technique sur l'Apple Watch Series 7, et l'iPhone 15 Pro devrait en bénéficier à son tour en septembre, les marges autour de sa dalle devant alors passer de 2,2 à 1,5 mm.Six ans après le précédent redesign, c'est en 2024 qu'Apple dévoilerait sa prochaine refonte de l'iPad Pro avec la future puce M3 et des dalles OLED pour la première fois sur iPad. Le nouveau design n'a pas encore fait l'objet de rumeurs mais le positionnement des capteurs dans la bordure ne devrait a priori plus être possible, ce qui accrédite la thèse d'une réduction drastique de son épaisseur.C'est l'iPad 10 présenté en octobre dernier qui nous donne cet indice : sur ce nouveau modèle d'entrée de gamme, Apple a pour la première fois mis en place une caméra « horizontale », c'est à dire qui est placée sur la longueur de la tablette pour de meilleurs résultats lors d'une utilisation en mode paysage. Or sur l'iPad Pro, c'est à cet endroit que se trouve le module de recharge magnétique de l'Apple Pencil 2 — c'est d'ailleurs pour cela que l'iPad 10 se contente de l'Apple Pencil de première génération. Il y a donc un conflit technique qui empêche en l'état l'arrivée de la caméra horizontale sur l'iPad Pro.Il n'y a pas cinquante solutions pour résoudre ce problème : soit Apple dévoile un Apple Pencil 3 qui se recharge à un autre endroit (mais il n'est pas possible d'utiliser la tranche opposée qui doit être laissée libre pour les claviers, et il y a des haut-parleurs sur les deux côtés), soit Apple déplace les capteurs pour laisser l'Apple Pencil 2 tranquille. Apple a déjà trouvé la solution technique pour cela : la Dynamic Island inaugurée par l'iPhone 14 Pro l'année dernière permet d'éloigner les capteurs du bord du châssis. En portant la Dynamic Island sur l'iPad Pro, Apple pourrait réduire les marges autour de l'écran tout en maintenant la recharge de l'Apple Pencil sur la même tranche.

La Dynamic Island sur l'iPhone 15 Pro — Image par The Apple Hub

Mark Gurman ne sait pas si cet écran LIPO serait mis en place dès l'année prochaine ou si Apple, comme pour l'iPhone, réduirait les bordures de l'iPad Pro en plusieurs étapes au fil des générations. Il faut en tout cas s'attendre à une importante évolution pour l'iPad Pro l'année prochaine, à la fois en terme de design et de choix techniques autour de nouveaux écrans aux marges réduites.