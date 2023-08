Apple révise ses bêtas, nouvelles versions publiques

Une semaine après les précédentes bêtas , Apple a hier soir envoyé aux développeurs une version corrigée de la bêta 4 d'iOS 17 et surtout de macOS Sonoma , qui présentait un important bug à l'installation chez certains utilisateurs qui se retrouvaient avec un écran noir et devaient passer par le mode Récupération pour tout recommencer. A priori, plus de problème cette fois même s'il reste bien sûr conseillé de réaliser une sauvegarde préalable comme d'habitude.Dans la foulée, Apple a également mis ces nouvelles bêtas (et la quatrième bêta de watchOS 10 ) à disposition des membres du programme de versions bêtas publiques , que l'on vous déconseille toujours afin d'éviter tout risque de galère.