Apple Pencil : l'écran de l'iPad Pro doit être remplacé par Apple

Si vous cassez l'écran de votre iPad Pro, vous ne pouvez pas le remplacer par un modèle de marque tierce ou par celui d'un autre iPad Pro. Tout du moins, pas aussi facilement qu'on pourrait le croire : iCorrect a tenté l'expérience et s'est rendu compte que l'Apple Pencil ne fonctionnait plus aussi bien. Il était bien reconnu, mais il n'était plus capable de dessiner des lignes parfaitement droites : le résultat était crénelé. Il s'avère que l'écran est équipé d'une puce qui relie son numéro de série à celui de l'iPad : en intervertissant cette puce, iCorrect a retrouvé un comportement normal.Les iPad Pro intégrant cette limitation sont les modèles avec les puces M1 et M2, qu'il convient donc de bien faire réparer par Apple pour éviter toute déconvenue. Ce n'est pas la première fois que la firme de Cupertino est pointée du doigt pour ce genre de pratique, Apple arguant alors qu'il s'agit d'une mesure de sécurité : on se souvient notamment des caméras de l'iPhone 12 , mais les cas sont multiples. En France, Apple est désormais sous le coup d'une enquête de la DGCCRF : la sérialisation serait une atteinte au droit à la réparation.