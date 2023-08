iPhone 15 : une hausse de prix en dehors des États-Unis ?

On sait déjà pratiquement tout de la gamme d'iPhone 15 mais il reste l'essentiel : son prix, ou plutôt ses prix puisqu'il y aura quatre modèles et une politique tarifaire qui pourrait être différente pour les deux déclinaisons Pro. Il y a déjà eu des rumeurs de hausses de prix , qui pourraient atteindre 100 dollars pour l'iPhone 15 Pro et même 200 dollars pour l'iPhone 15 Pro Max aux États-Unis alors que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus resteraient au même tarif. Mais selon Mark Gurman, il faudrait aussi s'attendre à des hausses de prixà l'international, le journaliste de Bloomberg insistant sur les modèles Pro pour lesquels la hausse devrait être plus marquée.

Concept d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Pro par The Apple Hub

En France, Apple avait déjà considérablement augmenté ses prix l'année dernière avec la gamme d'iPhone 14 : la hausse avait été de 12% dans un contexte d'euro faible : en septembre 2022, l'euro et le dollar avaient atteint la parité parfaite, la monnaie européenne étant même passée quelques jours sous le dollar pour la première fois depuis vingt ans. Depuis, l'euro a retrouvé un niveau plus favorable : il s'échange désormais contre 1,10 dollar environ. C'est loin des niveaux d'il y a quelques années mais cela devrait compenser, au moins partiellement pour les modèles Pro, une hausse globale des tarifs.Reste à voir si cet ajustement des taux de change permettra à l'iPhone 15 de repasser sous la barre des 1 000 € (l'iPhone 14 est aujourd'hui vendu à partir de 1 019 €), même si Mark Gurman se montre peu optimiste sur la question. En attendant, les promotions sur la gamme actuelle n'ont jamais été aussi importantes, ce qui semble accréditer la thèse d'un ajustement à venir : vous pouvez actuellement obtenir l'iPhone 14 chez Amazon à partir de 819 € (-20%), l'iPhone 14 Plus dès 907 € (-22%), l'iPhone 14 Pro dès 1 090 € (-18%) et l'iPhone 14 Pro Max dès 1 195 € (-19%).