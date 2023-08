Apple rejoint une alliance pour la standardisation du format OpenUSD

Dans un communiqué de presse , Apple a aujourd'hui annoncé la création de l'Alliance for OpenUSD (AOUSD) en collaboration avec Pixar, Adobe, Autodesk et NVIDIA avec la Joint Development Foundation qui dépend de la fondation Linux. Cette nouvelle alliance a pour but de standardiser, développer et faire évoluer la technologie Universal Scene Description initialement créée par Pixar pour son propre usage. Le format USD permet de décrire toute une scène 3D au sein d'un seul fichier qui facilite la création de contenus.Le nouveau standard OpenUSD est déjà utilisé par Apple dans le cadre du framework de réalité augmentée ARKit qui est au coeur de visionOS, le système de l'Apple Vision Pro . Mike Rockwell, qui est en charge du développement du casque chez Apple, s'est ainsi naturellement félicité de la mise en place de cette alliance et d'OpenUSD qui