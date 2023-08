L'Apple Watch Series 9 déclinée en rose ?

L'Apple Watch Series 9 serait déclinée dans un nouveau coloris dans sa version en aluminium, selon le fuiteur ShrimpApplePro qui a souvent de bonnes sources : il y aurait une option rose en plus des coloris argent, lumière stellaire, minuit et rouge qui seraient maintenus sans changement. On ne sait pas s'il s'agirait d'un rose pâle et discret ou d'une teinte plus éclatante. Pour les modèles cellulaires en acier, Apple proposerait toujours les trois teintes argent, or et graphite. ShrimpApplePro confirme au passage la seconde déclinaison noire de l'Apple Watch Ultra évoquée par Mark Gurman ce week-end, et indique qu'Apple inaugurerait de nouvelles boîtes d'emballage plus compactes.

Concept @Consomac

Comme chaque année, la présentation des nouveaux modèles d'Apple Watch est attendue pour septembre . Cette année, les nouveautés devraient être plutôt maigres : on ne s'attend qu'à l'intégration d'un nouveau processeur à la fois plus puissant et économe en énergie. Il est possible qu'une ou deux évolutions supplémentaires soient passées sous le radar des rumeurs, mais il n'y aurait en tout cas pas de nouveaux capteurs et certainement pas celui du glucose qui nécessiterait encore plusieurs années de développement