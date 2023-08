iPad mini 7, le bon moment pour attendre ?

La sortie de l'iPad mini 6 actuel remonte à septembre 2021 : la petite tablette d'Apple aura bientôt deux ans ! Elle reste plutôt actuelle avec sa puce Apple A15 issue de l'iPhone 13, mais la question du renouvellement commence à se poser. ShrimpApplePro , qui dispose souvent de bonnes sources, nous indique qu'au moins un nouveau modèle d'iPad est dans les tuyaux et qu'il s'agit sans doute de l'iPad mini, alors que les prochaines évolutions de l'iPad Air et de l'iPad Pro sont plutôt attendues pour 2024. L'analyste réputé Ming-Chi Kuo avait déjà prévenu dès l'année dernière que l'iPad mini 7 pourrait sans doute arriver dès la fin d'année 2023, mais craignait un glissement au premier trimestre 2024 Si vous commencez à envisager l'achat d'une nouvelle tablette et que l'iPad mini vous fait de l'oeil, sachez donc qu'un nouveau modèle devrait débarquer dans quelques mois. Au programme, Apple devrait se contenter de mises à jour techniques sans évolution dans le design ( priorité à l'iPad Pro ). Il devrait logiquement y avoir une nouvelle puce, sans que l'on sache à ce stade si Apple passera à une puce plus récente (A16 ou A17) ou à une gamme plus costaude (M1 ou M2), et quelques évolutions relativement marginales comme le Wi‑Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Cela promet en tout cas plus de puissance et surtout de pérennité, et peut-être plus d'autonomie si Apple bascule sur la puce A17 gravée plus finement.Si vous décidez de ne pas attendre l'iPad mini 7 pour investir, vous pouvez bénéficier de remises chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les offres en temps réel sur notre comparateur de prix , les meilleures remises des revendeurs tournant généralement autour de 10% par rapport aux tarifs de l'Apple Store