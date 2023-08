Apple n'aurait pas prévu de grande annonce pour l'IA en 2024

Apple aurait développé son propre équivalent de ChatGPT mais sans intention de le lancer, prévenait le journaliste Mark Gurman le mois dernier : Apple voudrait simplement rester dans la course afin d'être prête le jour où un usage lui paraissant pertinent et compatible avec sa politique de confidentialité émergera. Selon Mark Gurman, Apple souhaiterait faire une annonce d'envergure pour la prochaine WWDC qui se tiendra en juin 2024. Mais selon l'analyste Ming-Chi Kuo , il n'y aurait à ce jour aucun signe d'un quelconque projet d'ampleur tirant parti de l'intelligence artificielle générative, et certainement aucun nouveau produit ayant des fonctions spécifiques dans ce domaine.Ming-Chi Kuo dispose d'excellentes sources auprès de l'industrie asiatique, incluant les sous-traitants d'Apple, ce qui lui permet d'avoir régulièrement connaissance de projets avec plusieurs mois d'avance. L'analyste a cependant un réseau moins fourni que Mark Gurman à Cupertino, là où se trament les projets purement logiciels. Notons tout de même que Mark Gurman avait utilisé une bonne dose de conditionnel, Apple n'étant visiblement pas très au clair sur la feuille de route à suivre pour l'avenir de Siri. Réponse en juin prochain...