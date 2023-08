Apple Vision Pro : peu d'engouement pour les labos de test ?

La semaine dernière, Apple a ouvert les inscriptions pour ses « Apple Vision Pro developer labs », des centres permettant aux développeurs de tester leurs futures applications sur des prototypes du casque de réalité virtuelle d'Apple. Selon Mark Gurman , ce lancement aurait suscité peu d'engouement chez les développeurs et toutes les places ne trouveraient pas preneur.Certains développeurs ont expliqué au journaliste de Bloomberg que les déplacements nécessaires poseraient problème : il n'y a en effet qu'un seul centre aux États-Unis et il se trouve à Cupertino, au siège d'Apple dans la banlieue de San Francisco (les autres centres se situent à Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo). Pour les développeurs de la côte est, un aller-retour en Californie représente un coût non négligeable.Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, Apple a aussi lancé les inscriptions pour un kit de développement comprenant un casque de prêt mais les quantités disponibles seraient très restreintes et Apple se montrerait ainsi très sélective. Le système visionOS n'étant en version bêta que depuis cinq semaines, il est possible que les développeurs attendent d'avoir un projet plus avancé pour demander un accès aux labos d'Apple. On imagine en tout cas qu'Apple suit la situation de près et que l'offre sera adaptée si elle représente un frein aux développement d'applications pour son casque de réalité virtuelle , qui doit être commercialisé aux États-Unis en début d'année prochaine.