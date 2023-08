Q3 2023 : Apple publie des résultats sauvés par ses services

Apple a hier soir dévoilé ses résultats financiers pour le compte de son troisième trimestre fiscale de l'année 2023, qui comprend les mois d'avril, mai et juin. Comme pour les deux trimestres précédents , le chiffre d'affaires observe une légère baisse dans une conjoncture économique compliquée : il baisse en effet de 1,4% à 81,79 milliards de dollars contre 82,96 milliards pour le même trimestre de l'année dernière. Le bénéfice est en revanche en légère hausse de 2,36%, à 19,88 milliards au lieu de 19,44 milliards. Et surtout, ces chiffres cachent de fortes disparités selon les produits et les marchés.Si Apple n'a subi qu'une baisse très mesurée de son chiffre d'affaires, c'est avant tout grâce à ses services qui continuent inlassablement de croître, de +8,21% ce trimestre pour 21,21 milliards de dollars. La catégorie fourre-tout des autres produits () qui regroupe les AirPods, l'Apple Watch, les produits Beats, l'Apple TV, le HomePod et les différents accessoires, a aussi légèrement augmenté de 2,47%. Toutes les autres produits sont en baisse : l'iPhone à -2,45%, le Mac à -7,34% et l'iPad à -19,84%, le plus gros gadin de ce trimestre qu'Apple explique au moins en partie par une comparaison défavorable, ce trimestre sans nouveautés se comparant à celui du lancement de l'iPad Air M1 en 2022.Également, l'évolution des ventes d'Apple diffère selon ses marchés géographiques : Apple est en recul aux États-Unis (-5,57%) où les ventes de smartphones seraient globalement en baisse, au Japon (-11,48%) et en Asie Pacifique (-8,46%), mais en hausse en Chine (+7,90%) et en Europe (+4,76%), Tim Cook mentionnant la France, les Pays-Bas et l'Autriche qui se seraient ce trimestre distinguées par des ventes particulièrement bonnes.Sans surprise, les services représentent donc une part croissante, plus d'un quart (26%), des revenus d'Apple alors que l'iPhone reste largement en tête à près de la moitié (48%). Le Mac (8%), l'iPad (7%) et les autres produits (10%), totalisent à eux trois moins du tiers du chiffre d'affaires d'Apple.Pour Apple, ces résultats contrastés s'expliquent par un marché du smartphone en déclin dans certaines zones géographiques (pas dans certains pays émergents), par le contrecoup des fortes ventes de Macs suite à l'arrivée des puces Apple Silicon, et par des comparaisons biaisées par des calendriers de lancements différents selon les années. En bref, ce n'est pas très folichon (à l'échelle d'Apple, entendons-nous bien) mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour le prochain trimestre, Luca Maestri s'est pour la première fois depuis plusieurs années risqué à une estimation avec un nouveau recul attendu de 2%.