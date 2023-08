L'iPhone 15 et l'Apple Watch Series 9 présentés le 13 septembre ?

Apple pourrait organiser son traditionnel événement de rentrée le mercredi 13 septembre, croit savoir 9To5Mac sur la base de sources chez les opérateurs téléphoniques qui auraient demandé à certains de leurs employés de ne pas prendre de congés à cette date précise en raison d'une annonce majeure. Cela fait onze ans qu'Apple dévoile sa nouvelle gamme d'iPhone durant la première quinzaine de septembre (il faut remonter à 2011 pour un iPhone 4S présenté en octobre) et cette année ne devrait pas déroger à la tradition pour l'iPhone 15.Si Apple préfère généralement le mardi pour organiser ses, il arrive parfois que cela tombe un mercredi et c'était d'ailleurs le cas l'année dernière pour l'iPhone 14 présenté le 7 septembre 2022 . Sur cette base, on peut tabler sur une ouverture des précommandes le vendredi 15 septembre, et un lancement officiel une semaine plus tard le vendredi 22 septembre.

Tim Cook en septembre 2022 pour la présentation de l'iPhone 14

Pour cette conférence de rentrée, on devrait donc découvrir la gamme d'iPhone 15 dont on connaît déjà la plupart des nouveautés , ainsi que l'Apple Watch Series 9 avec une mise à jour de l'Apple Watch Ultra. Pour accompagner la transition de l'iPhone vers le standard USB-C, Apple devrait en profiter pour faire évoluer un certain nombre d'accessoires aujourd'hui au format Lightning, comme les écouteurs filaires EarPods et le boîtier des AirPods Pro , la présentation des AirPods 4 n'étant pas à exclure bien que ces futurs modèles n'aient pas fait l'objet de beaucoup de rumeurs.