La puce M3 Max avec 16 coeurs de CPU et 40 coeurs de GPU ?

Aujourd'hui, les puces M2 Pro et M2 Max disposent de la même puissance brute avec 12 coeurs de CPU : c'est principalement sur les graphismes que la puce M2 Max se distingue en passant de 19 à 38 coeurs. Avec ses futures puces de génération M3 et leur gravure plus fine à 3 nanomètres , Apple devrait changer cela selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg , avec 8 coeurs de CPU pour la puce M3 classique, 12 coeurs pour la puce M3 Pro et 16 coeurs pour la puce M3 Max. Côté graphismes, il y aurait toujours 10 coeurs de GPU pour la puce M3 classique, 18 coeurs pour la puce M3 Pro, et 40 coeurs pour la puce M3 Max qui en gagnerait donc deux.Des développeurs auraient en effet intercepté une puce M3 Max de test dans les logs de leurs applications. Avec 16 coeurs de CPU, la puce intégrerait 4 coeurs dédiés aux économies d'énergie comme sur les autres modèles : elle aurait donc 12 coeurs performants, contre 8 pour les puces M2 Pro ou M2 Max actuelles. Le gain de puissance sur ce seul point pourrait donc être substantiel.C'est sans surprise un MacBook Pro qui embarquerait la puce M3 Max dénichée par les sources de Mark Gurman. Cette future puce devrait également se retrouver sur le Mac Studio, et servir de base à la puce M3 Ultra qui regroupera deux puces M3 Max sur le Mac Studio et le Mac Pro.Côté RAM, il pourrait y avoir du nouveau pour cette future génération de puces. Mark Gurman avait déjà évoqué des capacités inédites avec une puce M3 Pro qui pourrait embarquer 18 Go de mémoire vive en standard au lieu de 16 Go aujourd'hui. La puce M3 Max repérée embarquerait 48 Go de RAM, une capacité originale : on a aujourd'hui le choix entre 16 Go, 32 Go, 64 Go et 96 Go.C'est en octobre qu'Apple devrait dévoiler ses premiers Mac équipés de la puce M3 de base : cela devrait concerner les MacBook Air, MacBook Pro 13,3" et iMac mais pas le Mac mini qui devrait attendre la disponibilité de la puce M3 Pro l'année prochaine. Pour les MacBook Pro avec puces M3 Pro et M3 Max, ce serait pour 2024 tout comme les futures évolutions du Mac Studio et du Mac Pro.