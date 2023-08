L'iPhone 15 Pro avec des capacités de 256 Go à 2 To ?

Les capacités de stockage de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max vont-elles doubler ? Le mois dernier, le site IT Home évoquait une entrée de gamme avec 256 Go de stockage , contre 128 Go aujourd'hui pour toute la gamme d'iPhone 14. Des sources asiatiques, notamment yeux1122 , promettent désormais un maximum de 2 To pour le haut de gamme au lieu de 1 To aujourd'hui. C'est assez crédible au vu de l'évolution du marché, mais il manque toujours la confirmation d'une source majeure, par exemple de Mark Gurman ou de Ming-Chi Kuo. Ces indiscrétions sont donc à prendre avec précaution.

Rendu par @Hanstsaiz

Cela fait trois ans que la capacité minimale de l'iPhone n'a pas bougé : Apple était passée de 64 Go à 128 Go avec l'iPhone 12 Pro en 2020. Pour la précédente évolution, il avait là aussi fallu trois ans pour le passage de 32 Go à 64 Go en 2017 avec l'iPhone X. Alors que les rumeurs annonçant une hausse des tarifs des prochains modèles Pro se font très insistantes , une augmentation du stockage de base serait en tout cas un bon moyen pour Apple de faire passer la pilule.