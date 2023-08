Les AirPods 3 débarquent sur le Refurb Store !

Surprise : les AirPods 3 viennent de faire leur arrivée en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store ! Vous pouvez y obtenir la version avec le boîtier de recharge filaire à 179 € au lieu de 209 € et le boîtier compatible avec la recharge sans fil de MagSafe à 189 € au lieu de 219 €. C'est une remise de 14% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store Avec cette remise, Apple ne fait pas tellement mieux qu'Amazon qui propose ces modèles en version neuve à 181 € (filaire) ou 186 € (MagSafe). C'est néanmoins une bonne alternative pour ceux qui préfèrent acheter directement auprès d'Apple, par exemple pour des questions de garantie (la seconde année de garantie européenne étant à la charge du vendeur).Comme d'habitude avec le Refurb Store , rappelons que les produits reconditionnés par Apple bénéficient de la même garantie que les produits neufs. En revanche, leur disponibilité est assez aléatoire et les stocks sont remis à jour tôt chaque matin.Attention, il y aura peut-être du neuf du côté des AirPods en septembre : on s'attend à une version USB-C du boîtier des AirPods Pro, et il est possible qu'Apple en profite pour dévoiler les AirPods 4 avec puce H2 et boîtier USB-C.