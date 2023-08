Cinquièmes bêtas pour iOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 et tvOS 17

Le développement des prochaines mises à jour majeures des systèmes d'Apple avance à bon train. Deux semaines après les précédentes versions de travail et une semaine après la sortie de versions révisées , Apple a hier soir envoyé aux développeurs les cinquièmes versions bêtas de iOS 17 et iPadOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 . On détecte quelques changements très mineurs ici et là (il y a notamment un nouveau panneau pour activer facilement l'authentification biométrique dans la navigation privée de Safari sur iOS), mais pas de nouvelle fonctionnalité particulière.Les nouveautés de ces différents systèmes ont déjà été présentées à la WWDC 2023 en juin. Les versions finales sont attendues dès septembre pour iOS 17, watchOS 10 et tvOS 17, et en octobre pour macOS Sonoma et iPadOS 17.