Six nouveaux modèles d'iPhone repérés dans les bêtas d'Apple

Ce ne sera un scoop pour personne : Apple présentera de nouveaux modèles d'iPhone en septembre, comme chaque année. Il doit y avoir quatre modèles pour la gamme d'iPhone 15 et leurs identifiants ont été repérés par le développeur @aaronp613 au sein d'une version bêta de tvOS 17 : on a d'un côté iPhone15,4 et iPhone15,5 qui doivent correspondre à l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, puis iPhone16,1 et iPhone16,2 pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.La différence dans la numérotation correspond à la puce utilisée : les iPhone 15 et 15 Plus hériteront de la puce Apple A16 alors que les modèles Pro passeront à la nouvelle puce Apple A17 gravée à 3 nanomètres . C'était annoncé depuis bien longtemps par de multiples rumeurs, et on en a désormais la confirmation tangible.Jusqu'ici, pas de grande surprise... sauf que notre cher Aaron a déniché deux identifiants supplémentaires : iPhone14,1 et iPhone14,9, deux modèles inconnus au bataillon qui sont donc équipés de la puce Apple A15. Voilà qui est intriguant : Apple apporterait-elle une mise à jour à deux anciens modèles d'iPhone, et si oui lesquels ?Cette année, l'iPhone va entamer sa transition vers l'USB-C qui a été imposée par une législation européenne qui entrera en vigueur au 28 décembre 2024 . Apple a encore le temps et il faut bien noter que les modèles d'iPhone au format Lightning pourront continuer à être commercialisés après cette date, à condition bien sûr qu'il n'y ait alors plus le moindre changement dans la fiche technique. C'est peut-être la subtilité qui pourrait conduire Apple à mettre à jour des appareils qu'elle compte conserver longtemps après cette échéance : il pourrait s'agir de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus, mais on ne peut pas totalement exclure l'iPhone 13 mini et l'iPhone SE. À suivre !