iPhone 15 : un Apple Event pré-enregistré le 12 septembre ?

Ce ne serait finalement pas le mercredi 13 comme initialement pressenti , mais plutôt le mardi 12 septembre qu'Apple organiserait son événement de rentrée, affirme Mark Gurman qui se montre plutôt sûr de lui mais précise que la date pourrait encorechanger. Le journaliste de Bloomberg est en revanche catégorique sur le format que prendra la présentation : il s'agirait toujours d'un film pré-enregistré, mais avec du public à Cupertino et des stands de démonstration à l'arrière du Steve Jobs Theater pour prendre en main l'iPhone 15 et l'Apple Watch Series 9 après la conférence.

Le visuel de septembre 2022

Alors que la crise du Covid-19 est désormais derrière nous, Apple aurait particulièrement apprécié le format pré-enregistré qui lui avait été initialement imposé faute de pouvoir accueillir du public à Apple Park. Cela lui donne en effet un contrôle total sur la présentation, évite tout risque de bug en direct (ou de mauvaise réaction du public ) et lui permet de créer des transitions avec effets spéciaux qui seraient impossibles à reproduire sur scène. Il se murmure ainsi de plus en plus qu'Apple n'aurait absolument pas prévu de revenir à des présentations traditionnelles.