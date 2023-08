Un coeur graphique de plus pour la puce A17 de l'iPhone 15 Pro ?

La puce Apple A17 qui équipera l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max disposerait de six coeurs graphiques au lieu de cinq aujourd'hui pour la puce Apple A16, selon les sources du fuiteur Unkwnownz21 ( @URedditor ). La fréquence du processeur serait également en hausse à 3,7 GHz, contre 3,46 GHz aujourd'hui. Contrairement à ce qu'avaient pu affirmer certaines rumeurs qui envisageaient un passage à 8 Go , la RAM resterait en revanche à 6 Go comme sur l'iPhone 14 Pro.L'autre grande nouveauté de cette année sera la gravure à 3 nanomètres de TSMC qui permettra de gagner en efficacité énergétique. Cela signifie que la puce pourra à la fois monter en puissance et réduire sa consommation électrique, ce qui se traduira par une hausse de l'autonomie. Seuls les modèles Pro bénéficieront de ces avancées cette année : l'iPhone 15 classique et l'iPhone 15 Plus hériteront de la puce A16, et il faudra attendre l'iPhone 16 l'année prochaine pour que la puce A17 se retrouve sur les modèles d'entrée de gamme. La présentation de la gamme d'iPhone 15, dont les nouveautés seront nombreuses , est attendue pour le 12 septembre