Un nouveau bracelet à fermoir magnétique pour l'Apple Watch Series 9 ?

Apple pourrait commercialiser un nouveau type de bracelets aux côtés de l'Apple Watch Series 9 le mois prochain : selon la collectionneuse de prototypes @KosutamiSan , Apple aurait prévu un bracelet en nylon tressé à fermoir magnétique, sur le même principe que le bracelet Boucle Moderne existant mais avec du nylon à la place du cuir. Cette nouvelle option, qui resterait bien sûr compatible avec tous les modèles d'Apple Watch, serait donc moins chère que le modèle en cuir à 149 €.

Le concept de KosutamiSan et le bracelet Boucle moderne d'Apple

Cette année, la principale (et peut-être unique) nouveauté de l'Apple Watch Series 9 sera l'intégration d'un nouveau processeur plus puissant et économe en énergie. Côté style, une nouvelle finition rose pourrait faire son apparition pour les modèles en aluminium. La présentation est attendue pour le 12 septembre