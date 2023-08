macOS 13.5 a un bug avec le service de localisation

La dernière mise à jour de Ventura, macOS 13.5, est sortie le 24 juillet pour corriger un certain nombre de bugs. Suite à l'installation de cette nouvelle version, certains utilisateurs ont constaté un dysfonctionnement au niveau du service de localisation du système : il n'est plus possible de contrôler l'accès des différentes applications depuis le panneau dédié des Réglages Système qui se trouve dans Confidentialité et sécurité > Service de localisation. En effet, la liste des applications apparaît désespérément vide.Ce bug est particulièrement gênant car certaines applications, par exemple de services de streaming, peuvent restreindre leurs fonctionnalités si elles n'ont pas accès à la position de l'utilisateur. On pourrait donc voir débarquer macOS 13.5.1 assez rapidement...