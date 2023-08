Les AirTags indésirables maintenant détectés sur Android

En mai dernier, Apple et Google avaient annoncé la mise au point d'un standard pour combattre l'usage de traqueurs Bluetooth pour suivre des personnes à leur insu, et Google avait promis qu'Android serait capable de détecter un AirTag indésirable dès cet été. C'est désormais chose faite : la dernière mise à jour d'Android lancée cette semaine, valable pour Android 6 et ultérieur, apporte cette détection qui est activée par défaut. Le réglage se trouve dans Paramètres > Sécurité et urgences > Alertes de traceur inconnu.Le système déployé sur Android fonctionne dans l'ensemble comme celui d'Apple : si le smartphone détecte qu'un traqueur inconnu le suit alors qu'il se déplace, il en avertit son propriétaire et lui donne alors la possibilité de faire sonner le traqueur pour mieux le repérer et le mettre hors d'état de nuire. Pour l'instant, seuls les smartphones Pixel de Google et certains modèles de Samsung ont reçu la mise à jour et seuls les AirTags d'Apple sont détectés par ce système qui devrait s'étendre d'ici la fin de l'année.