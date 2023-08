Un nouveau design pour l'Apple Watch Series X en 2024 ?

Apple préparerait une importante évolution de design pour sa montre connectée à l'occasion de son dixième anniversaire l'année prochaine : l'Apple Watch Series X pourrait marquer le coup avec une numérotation romaine comme l'iPhone X en 2017 selon les sources de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg , dont les sources sont souvent excellentes, n'a pas beaucoup de détails à nous partager, mais il affirme qu'il s'agira de la plus grosse évolution de design depuis la toute première édition de la montre connectée d'Apple, dévoilée en septembre 2014 et sortie en avril 2015 Pour l'Apple Watch Series X, les ingénieurs de Cupertino auraient beaucoup travaillé sur la finesse de la montre. Mark Gurman explique qu'Apple aurait notamment envisagé de changer le système d'attache des bracelets, qui prendrait beaucoup de place pouvant être occupé par la batterie. Un nouveau système magnétique aurait été sur la planche à dessin, sans que Mark Gurman sache si ce nouveau système aurait finalement été retenu. Si c'était le cas, l'Apple Watch Series X casserait la compatibilité avec les bracelets d'anciennes générations.

L'Apple Watch Series 8 en aluminium et en acier

En attendant l'Apple Watch Series X et son redesign, Apple devrait se contenter d'une évolution a minima pour l'Apple Watch Series 9 dont la présentation aurait lieu début septembre . Au programme, il y aurait un nouveau processeur plus puissant et économe en énergie, de nouveaux coloris ( dont le rose ), et c'est à peu près tout.Déjà l'année dernière, l'Apple Watch Series 8 présentait des nouveautés très timides avec des capteurs de mouvements remaniés et un nouveau capteur de température. L'équipe dirigeante d'Apple aurait sérieusement discuté de ralentir le rythme des sorties de l'Apple Watch, aujourd'hui calqué sur le calendrier de l'iPhone avec une annonce chaque année en septembre, mais l'idée n'aurait finalement pas été retenue. Il pourrait tout de même y avoir un décalage pour l'Apple Watch Series X dont la sortie pourrait glisser à 2025, avance prudemment Mark Gurman.