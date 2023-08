Après le Wi-Fi 6E sur l'iPhone 15 Pro, le Wi-Fi 7 sur l'iPhone 16 Pro ?

Cette année, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max devraient adopter le Wi-Fi 6E , qui apporte la prise en charge d'une nouvelle bande spectrale (les 6 GHz) permettant d'améliorer la fiabilité de la connexion dans des environnements saturés, d'augmenter les débits sur de courtes portées et de réduire le temps de latence. L'année prochaine, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max pourraient passer au Wi-Fi 7 selon l'analyste Jeff Pu, cité par MacRumors . Il est question de débits 2,4 fois supérieurs dans un environnement identique au Wi-Fi 6, avec la possibilité d'envoyer et de recevoir des données sur les trois bandes (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) simultanément.L'analyste Ming-Chi Kuo avait évoqué dès le mois de juin une adoption en 2024 pour le Wi-Fi 7 sur l'iPhone, mais sans préciser si tous les modèles y auraient droit ou si cette évolution serait réservée aux modèles Pro. A priori, Apple devrait donc prioriser ses modèles les plus onéreux. On imagine que les modèles classiques auront droit à ces évolutions avec une année de décalage, le Wi-Fi 6E arrivant donc sur l'iPhone 16 l'année prochaine puis le Wi-Fi 7 sur l'iPhone 17 en 2025.