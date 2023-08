USB-C sur l'iPhone 15 : des rumeurs de Thunderbolt

On le sait depuis des mois, l'iPhone 15 abandonnera le connecteur propriétaire Lightning pour adopter le standard USB-C : Apple doit se conformer à la future législation européenne et le port USB-C est notamment déjà apparu sur de multiples schémas industriels ou sur une photo volée . On peut aujourd'hui découvrir de nouvelles images de composants publiées par le site ChargerLab qui sont censées nous montrer le port USB-C de l'iPhone 15 classique, de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max. Jusque là pas de surprise, mais une petite puce située derrière le connecteur pourrait nous donner une information croustillante : ChargerLab nous indique qu'il s'agirait d'un resynchroniseur normalement utilisé pour assurer les haut débits du Thunderbolt.Aujourd'hui, tous les modèles d'iPhone avec un connecteur Lightning se contentent des bas débits de l'USB 2.0 qui plafonne à 480 Mbit/s. En adoptant l'USB-C, Apple pourrait en profiter pour proposer des débits filaires beaucoup plus importants, le Thunderbolt pouvant monter jusqu'à 40 Gbit/s. Reste à voir si les déductions de ChargerLab à partir de photos floues sont les bonnes : les rumeurs étaient jusqu'ici moins optimistes, tablant bien sur des débits plus rapides mais seulement pour les modèles Pro