macOS 13.5.1 corrige le bug de localisation de Ventura

Le 24 juillet sortait macOS 13.5 qui corrigeait un certain nombre de bugs... et en apportait un nouveau avec un problème situé au niveau du service de localisation du système : la liste permettant de contrôler l'accès des différentes applications au service de localisation apparaissait vide, ce qui empêchait de modifier les accès des différentes applications aux informations de positionnement. Un bug particulièrement gênant qui a conduit Apple a réagir avec la sortie ce soir de macOS 13.5.1 qui corrige ce problème.C'est la seule nouveauté apportée par macOS 13.5.1. Si vous aviez fait l'impasse sur macOS 13.5 en attendant un correctif, vous pouvez donc vous lancer désormais. Les réglages de la géolocalisation de macOS se trouvent dans l'application Réglages Système > Confidentialité et sécurité > Service de localisation.