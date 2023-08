iPhone 14 Pro : une capacité de batterie trop faible chez certains ?

Ces dernières semaines, vous avez peut-être croisé quelques témoignages d'utilisateurs d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max qui se plaignent d'une capacité maximum de batterie s'étant un peu trop réduite près d'un an après leur achat. Si la plupart des retours sont largement au-dessus des 90%, on peut voir quelques copies d'écran avec des pourcentages nettement inférieurs, jusqu'à 86% par exemple chez MilesAboveTech , ce qui n'est effectivement pas bien fameux.

Une capacité maximum de 86% chez @milesabovetech

Au fil des recharges, toutes les batteries perdent de leur capacité maximum mais il arrive que certains modèles se dégradent plus vite que la normale. Chez Apple, la garantie est fixée à une capacité maximum de 80% pour 500 cycles de charge complets, avec un an de garantie constructeur ou deux ans de garantie légale au sein de l'Union européenne ou avec la couverture d'AppleCare+. Vous pouvez vérifier l'état de votre batterie dans l'application Réglages > Batterie > État de santé de la batterie et recharge.Pour l'instant, rien n'indique que les batteries intégrées aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max aient un défaut particulier à l'échelle globale : les retours anormaux sont en effet peu nombreux, avec une bonne dose d'utilisateurs qui ont installé la version bêta d'iOS 17 qui a peut-être une influence sur les résultats. C'est en tout cas une potentielle affaire que nous suivrons avec attention dans les prochains mois.