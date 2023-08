L'iPhone 15 serait vendu avec un câble USB-C tressé assorti

Apple aurait conçu des câbles USB-C en nylon tressés assortis aux coloris des futurs modèles d'iPhone 15, affirment les fuiteurs Majin Bu et Kosutami en publiant de multiples photos de prototypes colorés. Voilà qui pourrait nous indiquer quels seront les coloris de l'iPhone 15 : il y aurait a priori du jaune, du violet, de l'orange et du bleu en plus des classiques blanc et noir. MacRumors indique qu'il y aurait également des teintes assorties pour les modèles Pro, mais sans photo à nous montrer.

Photo par Kosutami, via MacRumors

Photo via Majin Bu

Aujourd'hui, les différents modèles d'iPhone sont livrés avec un câble USB-C vers Lightning en plastique blanc. Avec l'iPhone 15 et le passage au tout USB-C , Apple opterait donc pour des modèles tressés plus résistants à l'épreuve du temps, tout en offrant un peu de fantaisie dans les couleurs. Attention toutefois : il s'agit de prototypes, et il est à ce titre tout à fait possible que certains coloris n'aient finalement pas été retenus et que la palette finale soit différente. La présentation de l'iPhone 15 est attendue vers la mi-septembre