Le retour de la rumeur de l'iPhone 15 Ultra

C'est Mark Gurman qui avait émis cette hypothèse en premier dès le mois de septembre dernier : Apple pourrait changer le nom de son modèle de smartphone le plus haut de gamme cette année. Au lieu d'avoir l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, il y aurait l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra. Apple voudrait en effet souligner la différence de fiche technique qui ne s'arrêtera plus à la taille d'écran : seul le grand modèle aurait droit au téléobjectif périscopique La rumeur a été oubliée ces derniers mois : en début d'année, Mark Gurman affirmait qu'Apple avait changé d'avis suite aux ventes plutôt décevantes de l'iPhone 14 Plus et réservait finalement le suffixe Ultra à un futur modèle encore plus haut de gamme . Le journaliste de Bloomberg évoquait une composition de gamme différente pour l'iPhone 16 en 2024 avec un seul modèle classique de 6,1", deux modèles Pro de 6,1" et 6,7", et enfin un modèle Ultra de 6,7" qui pousserait certains curseurs encore plus loin.Selon Andrew O'Hara , journaliste pour AppleInsider, Apple aurait finalement décidé d'utiliser le suffixe Ultra dès cette année selon plusieurs sources et il y aurait donc un iPhone 15 Ultra à la place de l'iPhone 15 Pro Max, ce qui pourrait fermer la porte à une réorganisation de la gamme l'année prochaine. Andrew O'Hara n'est pas un habitué des rumeurs, aussi prendrons-nous ces allégations avec un certain recul en attendant la présentation de la nouvelle gamme qui pourrait avoir lieu le 12 septembre