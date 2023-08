Nouvelles bêtas pour iOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 et tvOS 17

Deux semaines après les précédentes moutures , Apple a hier soir livré aux développeurs les septièmes versions bêtas de iOS 17 et iPadOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 , ainsi que la sixième version de travail de macOS 14 Sonoma . Alors que le mois de septembre approche à grands pas, l'heure n'est plus aux nouveautés, tout du moins pas aux nouveautés apparentes : on ne repère aucun changement à première vue sur ces nouvelles bêtas, les développeurs d'Apple travaillant surtout à résoudre les bugs de ces versions de travail.Comme chaque année, c'est vers la mi-septembre qu'Apple devrait présenter ses nouvelles gammes d'iPhone et d'Apple Watch — les rumeurs ont évoqué la date du mardi 12 septembre . Si cette information se vérifie, Apple pourrait sortir les versions finales d'iOS 17, watchOS 10 et tvOS 17 le lundi 18 ou le mardi 19 septembre, juste avant la commercialisation des nouveaux appareils en étant directement équipés le vendredi 22 septembre. Pour iPadOS 17 et macOS 14 Sonoma, il faudra sans doute attendre le mois d'octobre comme l'année dernière.