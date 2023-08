iPhone 15 : un câble USB-C plus long en vadrouille

Pour accompagner le passage de l'iPhone 15 du connecteur propriétaire Lightning au standard USB-C, Apple aurait prévu de fournir des câbles USB-C tressés assortis aux coloris de ses nouveaux smartphones. On a déjà pu voir des prototypes de ces câbles ce lundi, et Majin Bu partage aujourd'hui des photos d'un modèle plus long : le fuiteur évoque une longueur de 1,5 ou 1,6 mètres au lieu de 1 mètre pour le câble standard. Ce modèle destiné à la recharge serait limité à des débits de 37 Mo/s, ce qui correspond à la norme USB 2.0 comme sur les câbles Lightning.Le conditionnement de ce câble nous indique d'emblée qu'il ne sera pas livré par défaut avec l'iPhone 15, dont la boîte est plus compacte. Il devrait plus probablement s'agir d'un modèle vendu à l'unité pour ceux qui souhaitent une plus grande longueur pour la recharge, potentiellement au détriment des débits si les câbles plus courts livrés avec l'iPhone prennent en charge une norme plus ambitieuse — il y a eu des rumeurs de Thunderbolt pour les modèles Pro. D'ailleurs, ce câble serait parfait pour la recharge de nouveaux modèles de Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad, les accessoires de l'iMac qui devront eux aussi abandonner leur connecteur Lightning, potentiellement dès octobre avec la sortie de l'iMac M3.