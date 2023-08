Une future Apple Watch pourrait intégrer un capteur de couleurs

Un futur modèle d'Apple Watch pourrait intégrer un capteur de couleurs directement sous son écran. C'est l'objet d'un brevet obtenu par Apple cette semaine : un capteur situé sous la dalle OLED de la montre connectée d'Apple pourrait permettre de déterminer le coloris d'un objet et de proposer un cadran reprenant la couleur en question. Cela fonctionnerait pour reconnaître les bracelets à partir d'une sélection pré-enregistrée, ou avec n'importe quel objet comme les vêtements de l'utilisateur. Le système est assez simple : l'écran émettrait une séquence de rouge, vert et bleu et le capteur de lumière mesurerait la quantité de chaque couleur lui étant retournée pour déterminer le coloris de l'objet placé en face de lui.Si le brevet déposé par Apple insiste sur une fonctionnalité permettant de créer automatiquement des cadrans assortis aux bracelets et aux vêtements, le système de détection de couleur pourrait servir à tout autre chose, transformant par exemple l'Apple Watch en pipette pour les graphistes même si l'Apple Pencil serait plus indiqué pour cette tâche (Apple a aussi déposé un brevet pour que son stylet puisse capter les couleurs et les textures ). Rappelons en tout cas qu'Apple dépose de très nombreux brevets et que beaucoup ne trouvent jamais une application concrète : c'est la confirmation que la piste a été explorée, mais pas forcément qu'elle a été retenue.