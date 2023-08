Du bleu et des nuances de gris pour l'iPhone 15 Pro ?

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max abandonner l'acier pour un châssis en titane , un métal plus léger qui offre aussi un rendu différent. Parallèlement à cette évolution, Apple va changer les coloris qui seront proposés sur ces futurs modèles haut de gamme : selon 9To5Mac , Apple abandonnerait l'or et la couleur spéciale de cette année serait un bleu foncé, confirmant ainsi de récentes rumeurs . En plus de l'argent et du noir sidéral, une troisième nuance de gris ferait son apparition avec une teinte s'approchant de la couleur naturelle du titane.

Visuel par The Apple Hub

Du côté de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, il devrait y avoir cinq coloris selon 9To5Mac : noir, vert, bleu, jaune et rose. Cela diffère des teintes des câbles USB-C prétendument assortis parus plus tôt cette semaine et il n'y aurait donc étonnamment pas de coloris rouge correspondant au partenariat avec (RED) qui collecte de l'argent pour le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, avec qui Apple collabore depuis maintenant seize ans. Réponse vers la mi-septembre