iPad Pro : OLED, puce M3 et nouveau Magic Keyboard en 2024

C'est en début d'année 2024, entre le printemps et le début de l'été, qu'Apple dévoilera ses prochains modèles d'iPad Pro selon les sources toujours bien renseignées de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg avait déjà prédit dès janvier dernier avecarticulé autour d'écrans OLED pour la première fois sur les tablettes d'Apple : il ajoute aujourd'hui que les diagonales seraient de 11 et 13 pouces, et il y aurait donc une légère augmentation de taille pour le grand modèle qui est aujourd'hui de 12,9 pouces. Cette taille supérieure avait déjà été évoquée par Ross Young , qui affirmait alors que le petit modèle gagnerait aussi un dixième de pouce.Mark Gurman ne donne pas le moindre détail sur le design de ces futures tablettes. Il est possible que l'objectif de la refonte, outre l'intégration des écrans OLED, soit de prioriser l'utilisation en mode paysage avec l'intégration d'une webcam horizontale comme sur l'iPad 10, ce qui pourrait se traduire par la mise en place d'une Dynamic Island plutôt que d'une encoche, comme sur l'iPhone 14 Pro : il n'est pas possible de faire cohabiter les capteurs de Face ID sur la même tranche que le module de recharge magnétique de l'Apple Pencil 2. Avec une telle solution, Apple pourrait réduire les marges autour de l'écran, et donc augmenter les diagonales sans avoir à agrandir le châssis.

Les modèles actuels

Les écrans OLED, déjà employés sur l'iPhone, offrent de multiples avancées. Cette technologie permettra notamment d'apporter les fameux "vrais noirs" aujourd'hui absents du modèle 11 pouces qui dispose d'un écran LCD classique. Sur le modèle 12,9 pouces, la technologie Mini-LED permet déjà d'atteindre ce contraste absolu mais il est moins précis (le rétro-éclairage se désactive par petites zones, alors que chaque pixel d'une dalle OLED émet sa propre lumière et peut donc être désactivé individuellement). Sur le grand modèle, la dalle OLED permettra de gagner considérablement en finesse et en légèreté. Il y aura également un gain moins marqué sur le petit modèle, et des économies d'énergie pour tout le monde.Signe d'un intérêt accru pour l'utilisation en mode paysage, Apple préparerait un nouveau Magic Keyboard pour accompagner ces nouveaux modèles. Selon Mark Gurman, le nouveau modèleet intègrerait un trackpad plus généreux.Autre évolution majeure de la prochaine révision de l'iPad, Apple passera logiquement de la puce M2 à la puce M3, qui doit être inaugurée par certains Macs dès octobre . Cela se traduira par une nouvelle augmentation de la puissance, et surtout par une augmentation de l'autonomie grâce à la nouvelle finesse de gravure (3 nm au lieu de 5 nm) de TSMC. Il y aura sans doute quelques autres améliorations, par exemple au niveau des appareils photos, mais elles n'ont pas fait l'objet de rumeurs à ce stade.Il commence à devenir intéressant d'attendre ces nouveaux modèles qui représenteront la première grosse évolution depuis le dernier changement de design de l'iPad Pro en 2018. L'attente promet cependant d'être encore longue, et il est possible que l'intégration d'écrans OLED fasse monter les prix . Si vous ne souhaitez pas attendre, sachez que vous pouvez régulièrement profiter de petits rabais sur les modèles actuels chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres en temps réel sur notre comparateur de prix Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, n'oubliez pas que vous êtes éligible à l'opération Back to School qui sera valable jusqu'au 23 octobre. Elle vous permet de récupérer une carte cadeau Apple de 100 € pour l'achat d'un iPad Pro en plus de la remise de 7% à 9% déjà accordée sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).