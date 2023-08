Téléobjectif : Apple prévoirait beaucoup d'iPhone 15 Pro Max

Apple serait particulièrement optimiste quant aux ventes de son futur iPhone 15 Pro Max. Selon les sources de l'analyste Ming-Chi Kuo , ce grand modèle représenterait entre 35% et 40% des commandes passées par Apple à ses fournisseurs pour le lancement de la gamme d'iPhone 15, composée de quatre modèles : ce serait entre 10% et 20% de plus que l'iPhone 14 Pro Max l'année dernière. Grâce au téléobjectif périscopique qui serait exclusif à l'iPhone 15 Pro Max , Apple espère ainsi pousser ses clients à monter en gamme.

Rendu via The Apple Hub

Toujours selon Ming-Chi Kuo , il y aurait bien des retards de production du côté de l'iPhone 15 Pro Max mais les premières livraisons des fournisseurs seraient dans les temps : tous les modèles d'iPhone 15 seraient ainsi lancés simultanément le mois prochain, potentiellement le 22 septembre , mais il faudrait s'attendre à d'importantes tensions sur les stocks et donc des délais plus importants pour le modèle le plus haut de gamme. Apple pourrait envoyer les invitations pour son événement de rentrée attendu le 12 septembre dès cette semaine.