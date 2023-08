iPhone 15 : un coloris vert lancé plus tard ?

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seraient déclinés dans un vert très clair proche de celui de l'iPhone 12, selon le fuiteur Majin Bu dont l'indiscrétion est confirmée par Unknownz21 . Ce coloris avait déjà fait l'objet d'une précédente rumeur mais il est absent des fuites plus récentes, ce qui fait suggérer à certains qu'il pourrait s'agir du sixième coloris traditionnellement lancé au printemps

Rendu (sans Dynamic Island) par MacRumors

Si on en croit les rumeurs dont on dispose à ce jour, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seraient déclinés en cinq coloris, tous dans des teintes assez pâles : noir, blanc, orange/rose, bleu et jaune. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, qui abandonneraient l'acier pour un châssis en titane, auraient des teintes plus sages avec un bleu foncé et trois nuances de gris : argent, titane et noir sidéral.

Rendu par MacRumors

La présentation des nombreuses nouveautés de cette gamme d'iPhone 15 est imminente : Apple pourrait envoyer les invitations dès cette semaine pour une conférence qui pourrait se tenir le mardi 12 septembre . Les nouveaux téléphones seraient ensuite lancés en précommande le vendredi 15 septembre et ils seraient disponibles une semaine plus tard, le vendredi 22 septembre.