Le passe Navigo sur iPhone devrait être reporté à 2024

L'année dernière, Île-de-France Mobilités avait promis un lancement en 2023 pour le passe Navigo sur l'iPhone et l'Apple Watch. C'était le fruit de quatre ans de négociations avec Apple, qui garde un strict contrôle sur l'utilisation de la puce NFC de ses appareils. On pensait que tous les détails juridiques avaient été réglés, mais ce n'était pas tout à fait le cas : l'Informé nous apprend que la préfecture d’Île-de-France avait alors déposé un recours auprès du tribunal administratif de Paris contre le projet sous sa forme initiale, certaines clauses du contrat conclu avec Apple en février 2022 ne respectant pas le code de la commande publique et l'absence de traduction en français n'était également pas légale.Il a fallu plus d'un an pour que les divers points d'achoppement soient réglés et ce 21 juillet, le préfet aurait finalement retiré son recours. Le projet aurait donc désormais le feu vert pour entrer dans sa phase opérationnelle, mais il serait trop tard pour respecter la promesse d'un lancement en 2023 : Île-de-France Mobilités viserait désormais le début d'année 2024, à temps pour les Jeux Olympiques de Paris. Les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch pourront alors ajouter leur passe Navigo à l'application Cartes, et valider leur titre dans les transports publics parisiens via NFC, avec la prise en charge du mode express pour éviter l'authentification de Touch ID ou Face ID.