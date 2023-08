AirPods : les premiers boîtiers USB-C en approche

Apple présentera sa gamme d'iPhone 15 le 12 septembre et il s'agira de ses premiers smartphones à adopter le standard USB-C à la place du connecteur propriétaire Lightning. Ce changement intervient suite à l'adoption d'une nouvelle loi européenne qui impose le connecteur USB-C à de multiples appareils électroniques et qui entrera en vigueur le 28 décembre 2024 . Apple devrait totalement abandonner son connecteur Lightning, et donc progressivement remplacer ses produits en étant équipés. Tous les boîtiers d'AirPods sont donc concernés.

Le connecteur Lightning du boîtier des AirPods Pro

Il faut s'attendre à des annonces allant dans ce sens lors de l'Apple Event de septembre. Mark Gurman avait déjà prévenu que le boîtier des AirPods Pro passerait à l'USB-C dès septembre . Sur Bloomberg , il ouvre désormais la porte à d'autres modèles sans plus de précisions. Il semble assez peu probable qu'Apple prenne la peine de mettre à jour le boîtier des AirPods 2, qui pourraient ne plus être commercialisés l'année prochaine suite à la sortie d'ici-là de nouveaux modèles d'entrée de gamme , mais il pourrait y avoir du neuf du côté des AirPods 3 et pourquoi pas la présentation des AirPods 4 avec la puce H2 pour de meilleures performances sans fil. Réponse dans moins de deux semaines !