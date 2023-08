macOS 14 Sonoma gagne des dizaines d'écrans de veille animés

Apple a hier soir mis la septième version bêta de macOS 14 Sonoma à la disposition des développeurs. Cette nouvelle version de travail a été l'occasion d'ajouter des dizaines de fonds d'écran de veille animés, avec divers paysages survolés en slow-motion classés dans quatre catégories entre les paysages, les villes, la vie sous-marine et la Terre. Le catalogue proposé dispose désormais de 120 vidéos, que certains reconnaîtront puisqu'il s'agit des mêmes prises de vue que sur l'Apple TV. Ces nouveaux écrans de veille prennent la place du fond d'écran traditionnel à l'ouverture de session.

Capture par iClarified

Si iOS 17 s'apprête à être finalisé à l'approche de l'Apple Event du 12 septembre et de la sortie de l'iPhone 15 peu après, Apple a plus de temps pour macOS 14 Sonoma qui devrait sortir nettement plus tard. L'année dernière, macOS 13 Ventura avait été lancé le 24 octobre