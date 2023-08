L'assistance d'Apple va disparaître de plusieurs plateformes

Apple va cesser de répondre aux sollicitations de son SAV sur différentes plateformes à compter du 1er octobre, a appris MacRumors . Il ne sera plus possible d'obtenir de l'aide sur Twitter , dans les commentaires de la chaîne YouTube d'Apple Support ainsi que dans les forums d'Apple Support Community . À la place, Apple voudrait favoriser l'assistance par téléphone qui aurait la préférence d'une majorité d'utilisateurs.Ce changement ferait grincer des dents en interne : les centaines d'employés travaillant sur les plateformes concernées seraient impérativement réaffectés à l'assistance téléphonique sauf raison médicale, Apple invitant les mécontents à aller chercher du travail ailleurs. Le temps de former tout le monde, la transition devrait être achevée en novembre.