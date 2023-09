SAV : le MacBook Pro 2017 avec Touch Bar devient vintage

Les MacBook Pro 13,3" et 15,4" avec Touch Bar de 2017 viennent d'être ajoutés à la liste des produits vintage d'Apple , cinq ans après la fin de leur mise en vente. Cela signifie qu'Apple va progressivement cesser de prendre en charge leur SAV : les pièces spécifiquement destinées à ces modèles ne sont désormais plus produites et tout dépendra désormais de leur disponibilité dans les différents centres de réparation.D'ici deux ans, ces modèles deviendront totalement obsolètes et il faudra alors compter sur le réseau de réparateurs tiers pour toute réparation. À noter que le MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme de 2017, sans Touch Bar, n'a pas encore rejoint la liste : il est resté en vente un an de plus que les modèles haut de gamme qui ont subi un renouvellement en 2018.