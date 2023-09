Pro Display XDR : le Pro Stand épuisé, nouveau modèle à venir ?

C'est le fameux pied articulé à 999 dollars ( 1 099 € en France ) de l'écran Pro Display XDR d'Apple : le Pro Stand est complètement sur l'Apple Store américain , a repéré le site 9To5Mac . Ce n'est pas un simple pépin de stock, qui se traduit habituellement par une hausse des délais : il n'est plus possible de passer commande. L'option n'est également plus proposée à l'achat du Pro Display XDR : l'adaptateur VESA est la seule option restante. Il y a aussi un délai inhabituel pour l'achat de l'écran lui-même, avec deux à trois semaines d'attente avant expédition.Il est assez tentant d'y voir l'indice de l'arrivée prochaine d'un nouveau modèle. L'année dernière, 9To5Mac affirmait qu'Apple planchait sur un nouvel écran qui aurait un écran de 7K, au lieu de 6K aujourd'hui, sans préciser si cela se traduirait par une hausse de la résolution ou de la diagonale. La prochaine conférence d'Apple concernant le Mac est attendue pour octobre avec les premières machines équipées de la puce M3, mais Apple pourrait très bien dévoiler un nouveau moniteur par une simple mise à jour de son site web si le temps presse. À suivre !