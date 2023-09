Apple Car : Apple brevette un volant et des pédales rétractables

Cela fait de nombreuses années qu'Apple travaille dans un secret tout relatif à un futur véhicule électrique autonome : c'est le projet Titan qui aurait été lancé en 2014. L'été dernier, il avait été établi que les ingénieurs de Cupertino avaient déposé pas moins de 248 brevets relatifs à l'automobile depuis l'année 2000, avec une nette accélération des enregistrements ces dernières années. Le rythme n'a pas faibli depuis et un nouveau brevet accordé à Apple décrit un système de volant et pédales rétractables, avec un siège pouvant changer d'orientation : face à la route lorsque le poste de conduite est sorti, ou face aux passagers lorsque le véhicule conduit tout seul.S'il faut bien sûr rappeler qu'Apple enregistre de nombreux brevets qui ne trouvent finalement jamais d'application concrète, ce système pourrait lui permettre de lancer son véhicule électrique avant d'atteindre le fameux niveau 5 de la conduite autonome : dans un premier temps, l'Apple Car pourrait ainsi offrir une expérience hybride, par exemple avec la conduite autonome sur autoroute et la conduite manuelle en ville. C'est d'ailleurs ce qu'anticipent certaines rumeurs avec une échéance variable selon les sources : ce serait a priori dans le courant de cette décennie, potentiellement dès 2026, mais le calendrier est très incertain.