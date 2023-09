iPad : un prochain Magic Keyboard avec de l'aluminium

Apple préparerait un nouveau Magic Keyboard pour ses tablettes. Mark Gurman, qui aime distiller les informations au gré de ses newsletters hebdomadaires pour Bloomberg, avait déjà affirmé que ce futur modèleet serait équipé d'un trackpad plus grand. Dans un nouveau billet , il affirme qu'Apple opterait pour un design avec un repose-mains en aluminium alors que l'extérieur conserverait sa matière actuelle permettant de protéger l'iPad.Outre la montée en gamme permettant de retrouver des sensations plus proches de celles des Macs, l'aluminium permettrait de gagner en solidité et en durabilité sans trop ajouter de poids. Il y aurait toujours un (et un seul) port USB-C. Reste la question du prix, déjà très élevé à 369 € (11") ou 429 € (12,9") : Mark Gurman redoute une hausse, le métal étant plus coûteux.Ce nouveau Magic Keyboard serait dévoilé en même temps que la prochaine génération d'iPad Pro (il serait logiquement également compatible avec l'iPad Air comme aujourd'hui), dont la prochaine révision présenterait d'importantes nouveautés avec une refonte du design autour de l'intégration d'écrans OLED. L'annonce est attendue pour le début d'année 2024.