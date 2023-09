L'Apple Watch Series 8 indisponible sur l'Apple Store

Mise à jour 10:00 :

Certains modèles peuvent à nouveau être commandés... mais pas tous, signe qu'Apple est en train de vider ses derniers stocks avant le renouvellement.

À une bonne semaine de l'Apple Event du 12 septembre durant lequel Apple doit présenter l'iPhone 15 et l'Apple Watch Series 9, Apple a subitement arrêté la vente de l'Apple Watch Series 8 sur l'Apple Store en France : il n'est plus possible de commander le moindre modèle, l'interface apparaissant grisée avec la mention. On ne peut exclure un bug, nos confrères de WatchGeneration ayant remarqué le même problème avec l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Ultra ce dimanche soir, deux modèles qui peuvent à nouveau être commandés ce lundi matin.Voilà qui est en tout cas une bonne occasion de rappeler qu'Apple doit dévoiler l'Apple Watch Series 9 et une mise à jour de l'Apple Watch Ultra la semaine prochaine, sans grandes nouveautés en dehors d'un nouveau processeur qui devrait permettre de gagner en autonomie, en puissance et en pérennité : si vous aviez prévu de vous offrir une montre connectée d'Apple, il vaut mieux retarder votre achat de quelques jours.